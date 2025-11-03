 

Новости Понедельник, 03 ноября 2025 17:30
КОМАНДА РИЦИНСКОГО РЕЛИКТОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА СТАЛА ТРЕХКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ АБХАЗИИ ПО КОННОМУ СПОРТУ

Сухум. 3 ноября 2025. Абхазия-Информ. 1-2 ноября на Бзыбском ипподроме состоялся чемпионат Абхазии по конному спорту. В соревнованиях приняли участие: «Рицинский реликтовый национальный парк», «Гудаута», «Гагра» и «Арасадзыхь». По итогам всех выступлений команда Рицинского реликтового национального парка одержала уверенную победу, став трехкратным чемпионом республики. Спортсмены РРНП набрали в сумме 290 очков. Второе место разделили команды из Гудауты и Гагры – по 253 очка.

Второй день включал серию открытых скачек на разных дистанциях, а также состязания по джигитовке, конному футболу, метанию дротиков и рубке.

В скачке на 2000 метров победителем стал Мирбек Мамуров на лошади Огнемет (владелец – Милор Шулумба, Рицинский реликтовый национальный парк). Вторым пришел к финишу Адам Шегушев на Байрактаре (владелец – Нури Джергерия, Гудаута). Третьим финишировал Джолим Биджиев на Берете (владелец – Сарид Арсия, Гудаута).

В открытых скачках на дистанции 2000 метров первое место занял Адам шегушев на лошади Деноминал Барс (владелец – Инал Лакоба, Гудаута). Вторым стал Далим Биджиев на Карча (владелец – Энвер Лакербая, Рицинский реликтовый национальный парк). Третьим завершил скачку Юрий Кулинич на Дримлане (владелец – Юрий Хагуш, Гагра).

В скачке на 2400 метров лучшим оказался Далим Биджиев на лошади Инструктор (владелец – Адамур Багателия, Рицинский реликтовый национальный парк). Вторым стал Адам Шегушев на Веном Найт Барс (владелец – Алхас Лакоба, Гудаута). Третьим вновь финишировал Юрий Кулинич, выступивший на Инкрустаторе (владелец – Юрий Хагуш, Гагра).

На самой длинной дистанции этого дня – 3200 метров победу одержал Расим Кяков на лошади Макений (владелец – Адамур Багателия, Рицинский реликтовый национальный парк). Вторым финишировал Далим Беджиев на Драгон Кид (владелец – Нодар Цыба, Гудаута). Третье место занял Мирбек Мамуров на Ганкоур (владелец – Энвер Лакербая, Рицинский реликтовый национальный парк).

В состязании по джигитовке победителем стал Мираб Аргун (Рицинский реликтовый национальный парк). Второе место занял Астан Бебия (Гагра), третье – Виталий Агрба (Рицинский реликтовый национальный парк).

В конном футболе лучшей оказалась команда «РРНП», на втором месте – «Гудаута», на третьем – «Гагра».

В метании дротиков победу также одержала команда «РРНП», второе место заняла «Гагра», третье – «Гудаута».

В рубке сильнейшим стал Саид Смыр (Рицинский реликтовый национальный парк). Второе место – у Сарида Арсия (Гудаута), третье – у Аляса Царгуш (Гагра).

Прочитано 9 раз

