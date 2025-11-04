ЗАДЕРЖАН НАХОДЯЩИЙСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ ГРАЖДАНИН АРМЕНИИ

Установлено, что в июле 2024 г. Асатрян Г.Р. был объявлен в международный розыск по линии «Интерпола» с красным уведомлением за незаконный оборот наркотических средств и оружия на территории Армении. Асатрян Г.Р. в Республики Абхазия проживал по поддельным документам в нарушении миграционного режима на территории Абхазии.

В отношении Асатрян Г.Р. проводятся оперативно-следственные мероприятия.

СГБ Абхазии и в дальнейшем будут приниматься соответствующие меры по розыску установлению и выдворению лиц из числа иностранных граждан из криминальной среды, незаконно прибывающих в республику в целях сокрытия своих преступлений.