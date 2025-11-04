 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН НАХОДЯЩИЙСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ ГРАЖДАНИН АРМЕНИИ

Новости Вторник, 04 ноября 2025 12:27
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАДЕРЖАН НАХОДЯЩИЙСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ ГРАЖДАНИН АРМЕНИИ

Сухум. 4 ноября 2025. Абхазия-Информ. Службой государственной безопасности Республики Абхазия был задержан гражданин Республики Армения Асатрян Гор Рафаилович, 1986 г.р., скрывавшийся от уголовного преследования правоохранительных органов Республики Армения.

Установлено, что в июле 2024 г. Асатрян Г.Р. был объявлен в международный розыск по линии «Интерпола» с красным уведомлением за незаконный оборот наркотических средств и оружия на территории Армении. Асатрян Г.Р. в Республики Абхазия проживал по поддельным документам в нарушении миграционного режима на территории Абхазии.  

В отношении Асатрян Г.Р. проводятся оперативно-следственные мероприятия.

СГБ Абхазии и в дальнейшем будут приниматься соответствующие меры по розыску установлению и выдворению лиц из числа иностранных граждан из криминальной среды, незаконно прибывающих в республику в целях сокрытия своих преступлений.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 04 ноября 2025 12:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ НАХОДЯТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ МЧС РОССИИ БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.