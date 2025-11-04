БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Сухум. 4 ноября 2025. Абхазия-Инфор м. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства. В поздравлении говорится:

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь многонациональный народ России с Днем народного единства!

Этот праздник символизирует сплочённость, силу и верность общим ценностям, которые на протяжении веков помогали российскому народу преодолевать трудности, защищать Отечество и уверенно двигаться вперёд. Единство всегда было основой могущества и процветания Великой России, объединяющей в своих границах дружную семью народов, связанных общим историческим и духовным наследием.

С особым чувством хочу отметить, что отношения между Абхазией и Россией основаны на искренней дружбе, взаимном уважении и поддержке. Мы высоко ценим стратегическое партнёрство с Россией, её всестороннюю помощь и внимание к нашей Республике.

В этот знаменательный день желаю Вам, Владимир Владимирович, крепкого здоровья, дальнейших успехов в служении народу России, а всем гражданам Российской Федерации – мира и благополучия».