июня 24 2024

РАБСТАН АГРБА НАЙДЕН

Новости Четверг, 06 ноября 2025 21:31
РАБСТАН АГРБА НАЙДЕН

Сухум. 6 ноября 2025 г. Абхазия Информ. В горах Гагрского района найден живым 54-летний Рабстан Агрба. Это произошло в среду, 5 ноября. Поисковые мероприятия в Жоэкварском ущелье пропавшего проводились трое суток. В них участвовали родственники, спасатели МЧС, охотники и просто добровольцы. Нашёл в горах обессиленного Агрба 27-летний Арам Тахтаджян, житель села Бзыбь.

«Это было около трёх часов дня. Мы тщательно осматривали всё участки Жоэкварского ущелья. Я его (Агрба) случайно заметил. Он лежал обессиленный. Когда подошли другие ребята из группы, смогли его поднять и потом уже спустить на носилках уже туда, где были остальные, – сказал корр. Абхазия Информ Арам Тахтаджян. – Слава богу, он жив и обязательно поправит своё здоровье».

В настоящее время Агрба находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

