ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ МВД С ДНЕМ МИЛИЦИИ

Новости Понедельник, 10 ноября 2025 15:11
ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ МВД С ДНЕМ МИЛИЦИИ

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню милиции, которое состоялось в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба.  Глава государства поздравил руководство и личный состав МВД с профессиональным праздником.

В своем выступлении он сказал:

«Уважаемое руководство и личный состав Министерства внутренних дел Республики Абхазия!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем милиции!

Этот день является поводом выразить глубокую признательность всем, кто стоит на страже закона, общественного порядка и безопасности наших граждан.

Органы внутренних дел Абхазии по праву занимают особое место в системе государственных институтов, обеспечивая стабильность, защищая права и интересы граждан, борясь с преступностью, незаконным оборотом наркотиков, обеспечивая безопасность на дорогах.

Милиция Абхазии бережно хранит славные традиции, заложенные старшими поколениями. Среди сотрудников органов внутренних дел – многие ветераны Отечественной войны народа Абхазии, проявившие мужество и героизм в годы испытаний. Многие из них отдали свои жизни во имя свободы и независимости Родины. Их подвиг навсегда останется в памяти нашего народа.

Особые слова признательности – старшему поколению сотрудников МВД, которое неустанно передаёт свой бесценный опыт молодым коллегам, воспитывая в них чувство долга, ответственности и преданности служебному долгу.

Сегодня перед органами внутренних дел стоят серьёзные задачи: повышение эффективности работы, укрепление дисциплины, совершенствование профессиональной подготовки, внедрение современных методов и средств обеспечения правопорядка. Многое уже сделано, но многое ещё предстоит осуществить.

Государство, со своей стороны, уделяет и впредь будет уделять особое внимание вопросам материально-технического обеспечения органов внутренних дел, социальной поддержке сотрудников и их семей.

Дорогие сотрудники МВД!

