ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ МВД С ДНЕМ МИЛИЦИИ

В своем выступлении он сказал:

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню милиции, которое состоялось в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба. Глава государства поздравил руководство и личный состав МВД с профессиональным праздником.

«Уважаемое руководство и личный состав Министерства внутренних дел Республики Абхазия!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем милиции!

Этот день является поводом выразить глубокую признательность всем, кто стоит на страже закона, общественного порядка и безопасности наших граждан.

Органы внутренних дел Абхазии по праву занимают особое место в системе государственных институтов, обеспечивая стабильность, защищая права и интересы граждан, борясь с преступностью, незаконным оборотом наркотиков, обеспечивая безопасность на дорогах.

Милиция Абхазии бережно хранит славные традиции, заложенные старшими поколениями. Среди сотрудников органов внутренних дел – многие ветераны Отечественной войны народа Абхазии, проявившие мужество и героизм в годы испытаний. Многие из них отдали свои жизни во имя свободы и независимости Родины. Их подвиг навсегда останется в памяти нашего народа.

Особые слова признательности – старшему поколению сотрудников МВД, которое неустанно передаёт свой бесценный опыт молодым коллегам, воспитывая в них чувство долга, ответственности и преданности служебному долгу.

Сегодня перед органами внутренних дел стоят серьёзные задачи: повышение эффективности работы, укрепление дисциплины, совершенствование профессиональной подготовки, внедрение современных методов и средств обеспечения правопорядка. Многое уже сделано, но многое ещё предстоит осуществить.

Государство, со своей стороны, уделяет и впредь будет уделять особое внимание вопросам материально-технического обеспечения органов внутренних дел, социальной поддержке сотрудников и их семей.

Дорогие сотрудники МВД!