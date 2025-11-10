ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ ПРОДОЛЖАТ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Главы администраций районов и городов Абхазии продолжат исполнение обязанностей. Соответствующий указ подписал президент Абхазии Бадра Гунба.

В связи с истечением срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия, и в соответствии с Законом Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия», главам администраций районов и городов Республики Абхазия поручено продолжить исполнение своих обязанностей до соответствующих назначений глав администраций в установленном законом порядке.