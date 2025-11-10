ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ МИЛИЦИИ

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню милиции. Мероприятие состоялось в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.

Президент Бадра Гунба поздравил руководство и личный состав МВД с профессиональным праздником.

В своем выступлении глава государства, в частности, отметил: «Органы внутренних дел Абхазии по праву занимают особое место в системе государственных институтов, обеспечивая стабильность, защищая права и интересы граждан, борясь с преступностью, незаконным оборотом наркотиков, обеспечивая безопасность на дорогах.

Милиция Абхазии бережно хранит славные традиции, заложенные старшими поколениями. Среди сотрудников органов внутренних дел – многие ветераны Отечественной войны народа Абхазии, проявившие мужество и героизм в годы испытаний. Многие из них отдали свои жизни во имя свободы и независимости Родины. Их подвиг навсегда останется в памяти нашего народа.

Особые слова признательности – старшему поколению сотрудников МВД, которое неустанно передаёт свой бесценный опыт молодым коллегам, воспитывая в них чувство долга, ответственности и преданности служебному долгу».

Президент отметил, что сегодня перед органами внутренних дел стоят серьёзные задачи: повышение эффективности работы, укрепление дисциплины, совершенствование профессиональной подготовки, внедрение современных методов и средств обеспечения правопорядка.