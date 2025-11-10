БЕСЛАНУ ЧКАДУА ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ГЕНЕРАЛА-МАЙОРА МИЛИЦИИ»

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал Указ о присвоении очередного специального звания «генерал-майор милиции» заместителю министра внутренних дел Республики Абхазия, начальнику милиции общественной безопасности, полковнику милиции Чкадуа Беслану Руслановичу, на ступень выше звания, предусмотренного по занимаемой штатной должности.