БЕСЛАНУ ЧКАДУА ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ГЕНЕРАЛА-МАЙОРА МИЛИЦИИ»

Новости Понедельник, 10 ноября 2025 15:20
БЕСЛАНУ ЧКАДУА ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ГЕНЕРАЛА-МАЙОРА МИЛИЦИИ»

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал Указ о присвоении очередного специального звания «генерал-майор милиции» заместителю министра внутренних дел Республики Абхазия, начальнику милиции общественной безопасности, полковнику милиции Чкадуа Беслану Руслановичу, на ступень выше звания, предусмотренного по занимаемой штатной должности.

Указ главы государства на торжественном заседании по случаю Дня милиции огласил первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба.

