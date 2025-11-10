 

июня 24 2024

В СУХУМСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ИЗБРАНЫ ВСЕ 19 ДЕПУТАТОВ

Новости Понедельник, 10 ноября 2025 15:25
В СУХУМСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ИЗБРАНЫ ВСЕ 19 ДЕПУТАТОВ

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В результате прошедших 9 ноября выборов депутатами Сухумского городского Собрания  избраны:

Округ №1 – Тужба Инал Вадимович,

Округ №2 – Амичба Инал Баталович,

Округ №3 – Начкебия Анри Алварович,

Округ №4 – Кишмария Инал Михайлович,

Округ №5 – Чхеидзе Давид Гурамович,

Округ №6 – Квициния Лаша Витальевич,

Округ №7 – Квициния Беслан Зурабович,

Округ №8 – Осия Дмитрий Леонидович,

Округ №9 – Эшба Батал Валерьевич,

Округ №10 – Календжян Айк Рубенович,

Округ №11 – Делба Вячеслав Львович,

Округ №12 – Жиба Алхас Русланович,

Округ №13 – Гемуа Астамур Тенгизович.

Округ №14 – Чамагуа Энвер Анзорович,

Округ №15 – Берая Эльвира Эдуардовна,

Округ №16 – Барганджия Беслан Геннадиевич,

Округ №17 – Шакая Давид Рузгенович,

Округ №18 – Инапшба Денис Рауфович,

Округ №19 – Кутарба Роман Славикович.

На 19 мандатов в Собрании Сухума претендовал 41 кандидат в депутаты.

В новом составе столичного Собрания 18 мужчин и одна женщина. Девять депутатов избраны повторно.

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

