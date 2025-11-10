В СУХУМСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ИЗБРАНЫ ВСЕ 19 ДЕПУТАТОВ
Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В результате прошедших 9 ноября выборов депутатами Сухумского городского Собрания избраны:
Округ №1 – Тужба Инал Вадимович,
Округ №2 – Амичба Инал Баталович,
Округ №3 – Начкебия Анри Алварович,
Округ №4 – Кишмария Инал Михайлович,
Округ №5 – Чхеидзе Давид Гурамович,
Округ №6 – Квициния Лаша Витальевич,
Округ №7 – Квициния Беслан Зурабович,
Округ №8 – Осия Дмитрий Леонидович,
Округ №9 – Эшба Батал Валерьевич,
Округ №10 – Календжян Айк Рубенович,
Округ №11 – Делба Вячеслав Львович,
Округ №12 – Жиба Алхас Русланович,
Округ №13 – Гемуа Астамур Тенгизович.
Округ №14 – Чамагуа Энвер Анзорович,
Округ №15 – Берая Эльвира Эдуардовна,
Округ №16 – Барганджия Беслан Геннадиевич,
Округ №17 – Шакая Давид Рузгенович,
Округ №18 – Инапшба Денис Рауфович,
Округ №19 – Кутарба Роман Славикович.
На 19 мандатов в Собрании Сухума претендовал 41 кандидат в депутаты.
В новом составе столичного Собрания 18 мужчин и одна женщина. Девять депутатов избраны повторно.
