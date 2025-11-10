 

104 ГОДА НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

104 ГОДА НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 10 ноября – особенная дата. В этот день сотрудники органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник, посвященный 104-й годовщине со дня образования ведомства. Этот день – дань уважения и признания самоотверженного труда тех, кто ежедневно стоит на страже закона и порядка, обеспечивая безопасность граждан.

Торжественные мероприятия, посвященные этому знаменательному событию, начались с построения личного состава Министерства внутренних дел Республики Абхазия. В строю, под руководством вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, собрались сотрудники Центрального аппарата ведомства и руководители городских и районных органов.

На мероприятии присутствовали ветераны службы и почетные гости.

В дань памяти героям, отдавшим свои жизни при исполнении служебного долга, цветы были возложены на строевом плацу в здании МВД у мемориальной стены воинам-сотрудникам МВД Абхазии. Этот акт – символ глубокой признательности и вечной памяти о мужестве и самопожертвовании тех, кто не вернулся домой.

Далее торжественная часть мероприятий продолжится в Государственной филармонии, где пройдут официальные поздравления, награждения отличившихся сотрудников и праздничный концерт.

Этот день – возможность выразить благодарность сотрудникам органов внутренних дел за их нелегкий, но такой важный труд.

Об этом сообщает сайт МВД.

