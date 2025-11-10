 

ЗА НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИНУ АБХАЗИИ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ БОЛЕЕ 3,2 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Понедельник, 10 ноября 2025 15:47
ЗА НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИНУ АБХАЗИИ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ БОЛЕЕ 3,2 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Сотрудниками Южной оперативной таможни выявлен факт ввоза в Российскую Федерацию из Республики Абхазия иностранного автомобиля с нарушением таможенного законодательства.

Оперативники установили, что 36-летний гражданин Абхазии ввез в Россию автомобиль представительского класса «Mercedes Benz S 55 AMG», якобы для личного пользования, с полным освобождением от уплаты таможенных платежей. Однако, в нарушение условий временного ввоза мужчина передал иномарку 34-летнему уроженцу Кабардино-Балкарии.

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 3,2 млн рублей. Автомобиль изъят.

Южной оперативной таможней в отношении гражданина Абхазии возбуждено уголовное дело по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере).

