 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗСКОМ ТЕАТРЕ ИДЁТ РАБОТА НАД НОВЫМ СПЕКТАКЛЕМ «ЭШЕЛОН»

Новости Понедельник, 10 ноября 2025 19:45
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗСКОМ ТЕАТРЕ ИДЁТ РАБОТА НАД НОВЫМ СПЕКТАКЛЕМ «ЭШЕЛОН»

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Абхазском драматическом театре им. С. Чанба идёт работа над новым спектаклем «Эшелон» М. Рощина. Это история о судьбах людей, столкнувшихся с войной, волей случая попавших в одну теплушку поезда. Совершенно разные, растерянные и хранящие надежду, они жадно проживают каждое мгновение жизни, стараясь сохранить самое главное – человечность.

Спектакль создается при поддержке Российского фонда культуры.

Над спектаклем работают талантливые мастера:

Режиссер-постановщик – Мадина Аргун (Заслуженная артистка Абхазии);

Художник по декорациям – Гари Дочия;

Художник по костюмам – Диана Допуа (Член союза художников России);

Композитор – Тимур Агрба (Заслуженный артист Абхазии).

Премьера 24/25 ноября в 19:00.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 10 ноября 2025 19:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НАСЛЕДИЕ АБХАЗИИ В КНИГАХ ДЕПУТАТАМИ ГАГРСКОГО РАЙОННОГО СОБРАНИЯ СТАЛИ 19 АБХАЗОВ И 6 АРМЯН »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.