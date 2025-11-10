В АБХАЗСКОМ ТЕАТРЕ ИДЁТ РАБОТА НАД НОВЫМ СПЕКТАКЛЕМ «ЭШЕЛОН»

Сухум. 10 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Абхазском драматическом театре им. С. Чанба идёт работа над новым спектаклем «Эшелон» М. Рощина. Это история о судьбах людей, столкнувшихся с войной, волей случая попавших в одну теплушку поезда. Совершенно разные, растерянные и хранящие надежду, они жадно проживают каждое мгновение жизни, стараясь сохранить самое главное – человечность.