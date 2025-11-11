БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ДАНИЭЛЯ ОРТЕГУ СААВЕДРА С 80-ЛЕТИЕМ

Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил президента Никарагуа Даниэля Ортегу Сааведра с 80-летним юбилеем.

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 80-летним юбилеем!

Ваша жизнь и деятельность являются ярким примером беззаветного служения своему народу и Родине. На протяжении многих десятилетий Вы неизменно отстаиваете интересы Республики Никарагуа, руководствуясь принципами справедливости, независимости и суверенитета.

Благодаря Вашему опыту, воле и преданности делу страна уверенно развивается, укрепляя свои позиции на международной арене и добиваясь достойного будущего для граждан.

В Абхазии с особым уважением относятся к Вам как к выдающемуся государственному деятелю и другу нашего народа.

Мы глубоко ценим тёплые отношения дружбы и взаимопонимания, связывающие Абхазию и Никарагуа, и с благодарностью помним, что именно Ваша страна одной из первых признала независимость Республики Абхазия.

Искренне желаю Вам, уважаемый господин президент, крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии и новых свершений во благо народа Никарагуа.

Передаю также тёплые поздравления и пожелания счастья сопрезиденту Республики Никарагуа, госпоже Росарио Мурильо, а также мира и процветания народу Вашей страны».