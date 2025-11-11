 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В ТКУАРЧАЛЕ ОТКРЫЛИ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОССИИ

Новости Вторник, 11 ноября 2025 18:30
В ТКУАРЧАЛЕ ОТКРЫЛИ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОССИИ

Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Ткуарчале состоялась церемония открытия новой спортивной площадки, построенной в рамках совместного проекта Краснодарского края и регионального отделения движения «Россия молодая». В мероприятии приняли участие начальник Управления капитального строительства Демир Гамисония, заместитель главы администрации Ткуарчала Виталий Квициния и руководитель краснодарского отделения ВНД «Россия молодая» Роман Марченко.

Площадка стала символом сотрудничества и дружбы между народами. Она открыта для всех – детей, молодежи и жителей города, которые получат возможность заниматься спортом в комфортных условиях.

Местные жители выразили благодарность России, президенту Владимиру Путину и первому заместителю руководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко за поддержку, подчеркнув, что без их участия этот проект был бы невозможен. Особенно трогательно звучали слова благодарности от матерей детей, которые будут заниматься и развиваться на этой площадке.

В честь открытия проходит товарищеский баскетбольный матч между школьными командами района и концертная программа.

