Сухум. 11 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Ткуарчале состоялась церемония открытия новой спортивной площадки, построенной в рамках совместного проекта Краснодарского края и регионального отделения движения «Россия молодая». В мероприятии приняли участие начальник Управления капитального строительства Демир Гамисония, заместитель главы администрации Ткуарчала Виталий Квициния и руководитель краснодарского отделения ВНД «Россия молодая» Роман Марченко.

Площадка стала символом сотрудничества и дружбы между народами. Она открыта для всех – детей, молодежи и жителей города, которые получат возможность заниматься спортом в комфортных условиях.

Местные жители выразили благодарность России, президенту Владимиру Путину и первому заместителю руководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко за поддержку, подчеркнув, что без их участия этот проект был бы невозможен. Особенно трогательно звучали слова благодарности от матерей детей, которые будут заниматься и развиваться на этой площадке.

В честь открытия проходит товарищеский баскетбольный матч между школьными командами района и концертная программа.