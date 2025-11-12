Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 17-18 ноября в АГУ пройдёт Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев», на котором продемонстрируют фильмы в том числе и о наших героических земляках, ведь добровольцы из Абхазии - с первых дней на Донбассе. У нас общий враг и общая ответственность за судьбу будущих поколений, а показ документальных фильмов – это способ сохранить имена и свидетельства очевидцев, передать правду о происходящем, о сегодняшних подвигах, нашим детям и внукам.

Фестиваль «RT.Док» объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. В центре каждого фильма – пронзительная история, где за каждым кадром – человеческая судьба. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала «Звезда» и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран.

Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах, сообщается в пресс-релизе фестиваля, а в Италии, кинопоказы организованные военкором Винченцо Лоруссо неоднократно приводили к попыткам срыва со стороны украинской диаспоры. В Сербии фестиваль принял сам Эмир Кустурица, а в Москве фестиваль «Время наших героев» состоялся четыре раза.

То, что в этот раз Абхазия примет гостей из других стран, очень важно с точки зрения международного признания нашей республики. В этом направлении Россия также оказывает нам поддержку, как и во многих других – начиная от систем здравоохранения и образования, заканчивая поддержкой энергетического комплекса, сферы туризма и развития бизнеса.

Сегодня взаимодействие Абхазии и России идет по всем направлениям и это действительно обнадёживает: ведь наши отношения строятся не только на основе общего прошлого, но и на успехах настоящего.

Откроет программу Фестиваля фильм «Будем жить!» Руслана Гусарова и Артёма Сомова. Среди героев – наш земляк Алиас Авидзба, «Горец»: он пошёл на СВО в память о русских добровольцах, получил тяжёлое ранение, потерял ногу и после реабилитации вернулся в строй. Человек с большой буквы, которым действительно стоит гордиться.

Во второй день состоится премьера «Абхазы на Донбассе» Павла Кукушкина. В программе также: «Парень с нашего двора: Журавлёв» - о военном корреспонденте, известном в российских левых кругах антифашисте Ростиславе Журавлёве; «Остров Веры» – о Николо-Васильевской обители под Угледаром; «Один. Поле. Воин…» – о дагестанском сапёре Закарье Алиеве (позывной Смайлик), который три недели держал опорный пункт, отбитый у вооруженных формирований Украины.

В рамках деловой программы пройдёт панельная дискуссия «По доброй воле: как абхазы защищают Донбасс». Планируется выступление Алексея Поддубного (Джанго), группы «Харизматика», Артура Лакрба, Мананы Братухиной и ансамбля «Мырзакан».

Фестиваль поддержали МИД Республики Абхазия и Национальный фонд поддержки социальных программ РФ.