 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОЙДЁТ ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО «RT.ДОК: ВРЕМЯ НАШИХ ГЕРОЕВ»

Новости Среда, 12 ноября 2025 10:33
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ ПРОЙДЁТ ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО «RT.ДОК: ВРЕМЯ НАШИХ ГЕРОЕВ»

Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 17-18 ноября в АГУ пройдёт Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев», на котором продемонстрируют фильмы в том числе и о наших героических земляках, ведь добровольцы из Абхазии - с первых дней на Донбассе. У нас общий враг и общая ответственность за судьбу будущих поколений, а показ документальных фильмов – это способ сохранить имена и свидетельства очевидцев, передать правду о происходящем, о сегодняшних подвигах, нашим детям и внукам.

Фестиваль «RT.Док» объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. В центре каждого фильма – пронзительная история, где за каждым кадром – человеческая судьба. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала «Звезда» и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран.

Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах, сообщается в пресс-релизе фестиваля, а в Италии, кинопоказы организованные военкором Винченцо Лоруссо неоднократно приводили к попыткам срыва со стороны украинской диаспоры. В Сербии фестиваль принял сам Эмир Кустурица, а в Москве фестиваль «Время наших героев» состоялся четыре раза.

То, что в этот раз Абхазия примет гостей из других стран, очень важно с точки зрения международного признания нашей республики. В этом направлении Россия также оказывает нам поддержку, как и во многих других – начиная от систем здравоохранения и образования, заканчивая поддержкой энергетического комплекса, сферы туризма и развития бизнеса.

Сегодня взаимодействие Абхазии и России идет по всем направлениям и это действительно обнадёживает: ведь наши отношения строятся не только на основе общего прошлого, но и на успехах настоящего.

Откроет программу Фестиваля фильм «Будем жить!» Руслана Гусарова и Артёма Сомова. Среди героев – наш земляк Алиас Авидзба, «Горец»: он пошёл на СВО в память о русских добровольцах, получил тяжёлое ранение, потерял ногу и после реабилитации вернулся в строй. Человек с большой буквы, которым действительно стоит гордиться.

Во второй день состоится премьера «Абхазы на Донбассе» Павла Кукушкина. В программе также: «Парень с нашего двора: Журавлёв» - о военном корреспонденте, известном в российских левых кругах антифашисте Ростиславе Журавлёве; «Остров Веры» – о Николо-Васильевской обители под Угледаром; «Один. Поле. Воин…» – о дагестанском сапёре Закарье Алиеве (позывной Смайлик), который три недели держал опорный пункт, отбитый у вооруженных формирований Украины.

В рамках деловой программы пройдёт панельная дискуссия «По доброй воле: как абхазы защищают Донбасс». Планируется выступление Алексея Поддубного (Джанго), группы «Харизматика», Артура Лакрба, Мананы Братухиной и ансамбля «Мырзакан».

Фестиваль поддержали МИД Республики Абхазия и Национальный фонд поддержки социальных программ РФ.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 12 ноября 2025 10:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ТКУАРЧАЛЕ ОТКРЫЛИ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОССИИ ПРОКУРАТУРОЙ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ СТРЕЛЬБЫ В СУХУМЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.