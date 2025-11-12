 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОКУРАТУРОЙ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ СТРЕЛЬБЫ В СУХУМЕ

Новости Среда, 12 ноября 2025 10:43
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОКУРАТУРОЙ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ СТРЕЛЬБЫ В СУХУМЕ

Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 11 ноября 2025 года, примерно в 13 часов 20 минут, в городе Сухум, неустановленное следствием лицо, расположившись в заброшенном доме по улице Гумская, произвело не менее 3-х выстрелов из огнестрельного оружия неустановленного образца и калибра в направлении двора домовладения, расположенного по адресу: город Сухум, улица Гумская, 1 проезд, дом №6.

В результате стрельбы, в ГУ МЗ Республики Абхазия «Республиканская больница» с различной степенью тяжести вреда здоровью доставлены пятеро граждан.

По данному факту прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершенному преступлению.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 12 ноября 2025 10:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ПРОЙДЁТ ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО «RT.ДОК: ВРЕМЯ НАШИХ ГЕРОЕВ» 150 МЛН РУБ. НАПРАВИТ ГОСУДАРСТВО НА ОСНАЩЕНИЕ МТС В 2026 ГОДУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.