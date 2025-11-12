ПРОКУРАТУРОЙ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ СТРЕЛЬБЫ В СУХУМЕ
Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 11 ноября 2025 года, примерно в 13 часов 20 минут, в городе Сухум, неустановленное следствием лицо, расположившись в заброшенном доме по улице Гумская, произвело не менее 3-х выстрелов из огнестрельного оружия неустановленного образца и калибра в направлении двора домовладения, расположенного по адресу: город Сухум, улица Гумская, 1 проезд, дом №6.
В результате стрельбы, в ГУ МЗ Республики Абхазия «Республиканская больница» с различной степенью тяжести вреда здоровью доставлены пятеро граждан.
По данному факту прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершенному преступлению.
