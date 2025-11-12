 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

150 МЛН РУБ. НАПРАВИТ ГОСУДАРСТВО НА ОСНАЩЕНИЕ МТС В 2026 ГОДУ

Среда, 12 ноября 2025
150 МЛН РУБ. НАПРАВИТ ГОСУДАРСТВО НА ОСНАЩЕНИЕ МТС В 2026 ГОДУ

Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. По поручению президента Абхазии Бадры Гунба бюджет программы развития сельского хозяйства на 2026 год был удвоен и составил 500 миллионов рублей. Программа нацелена на оснащение машинно-тракторных станций. На это предусмотрено около 150 млн рублей.

«В Абхазии большая проблема с сельскохозяйственной техникой. По программе предусмотрена закупка техники для развития МТС, замена старых тракторов на новые. Также планируется закупка техники, чтобы расчистить заросшие поля», – сказал министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

По его словам, в послевоенное время много сельхозугодий было запущено, их общая площадь составляет более 30 тысяч гектаров. Ведомство намерено вернуть эти земли в пользование, чтобы на них реализовывать новые проекты – цитрусовые сады, возрождение чаеводства и табаководства.

В 2026 году продолжится и поддержка фермеров, на это выделят 200 млн рублей. Но требования изменятся – не менее 10% суммы заявитель будет должен вложить сам.

По словам Джопуа, в ведомство в основном поступают заявки на финансирование таких проектов, как закладка садов, переработка фруктов, выращивание крупного рогатого скота, рыбы и птицы.

Также программа будет предусматривать субсидирование местных фермеров.

