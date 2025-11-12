 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ АБХАЗИИ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛИ 10,588 МЛРД РУБ.

Среда, 12 ноября 2025 15:14
Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Доходная часть государственного бюджета Абхазии за 10 месяцев 2025 года составила 16 млрд 235,5 млн рублей. Это на 2 млрд 958,5 млн руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Собственные доходы за 10 месяцев составили 10 млрд 588,3 млн руб., российская финансовая помощь – 5 млрд 647,2 млн руб.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

