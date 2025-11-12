РОБЕРТ КИУТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ОПЕРАТИВНЫМИ СТРУТУРАМИ МВД
Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание с руководителями оперативных и экспертных служб МВД Абхазии о ходе расследования перестрелки в городе Сухум, имевшей место накануне, 11 ноября.
Главе МВД доложено о том, что силовые подразделения ведомства проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лиц, причастных к перестрелке в столице, в районе ВИЭМа.
Роберт Киут поручил:
⏺ восстановить полную хронологию событий;
⏺ установить маршрут отхода преступников;
⏺ определить личность стрелявшего;
⏺ задействовать все ресурсы и экспертные возможности;
⏺ усилить взаимодействие с российскими специалистами, включая проведение генетических экспертиз.
В результате перестрелки ранения получили пять человек, один из них - в тяжелом состоянии. Приказом министра внутренних дел был объявлен план-перехват. В оперативных мероприятиях задействовали подразделения управления уголовного розыска и СОБР МВД, УВД по г. Сухум.
Ситуация находится на личном контроле президента республики.
Роберт Киут поручил максимально усилить работу в данном направлении.
Об этом сообщает сайт МВД.
