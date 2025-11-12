 

РОБЕРТ КИУТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ОПЕРАТИВНЫМИ СТРУТУРАМИ МВД

Новости Среда, 12 ноября 2025 15:16
РОБЕРТ КИУТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ОПЕРАТИВНЫМИ СТРУТУРАМИ МВД

Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание с руководителями оперативных и экспертных служб МВД Абхазии о ходе расследования перестрелки в городе Сухум, имевшей место накануне, 11 ноября.

Главе МВД доложено о том, что силовые подразделения ведомства проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лиц, причастных к перестрелке в столице, в районе ВИЭМа.

Роберт Киут поручил:

восстановить полную хронологию событий;

установить маршрут отхода преступников;

определить личность стрелявшего;

задействовать все ресурсы и экспертные возможности;

усилить взаимодействие с российскими специалистами, включая проведение генетических экспертиз.

В результате перестрелки ранения получили пять человек, один из них - в тяжелом состоянии. Приказом министра внутренних дел был объявлен план-перехват. В оперативных мероприятиях задействовали подразделения управления уголовного розыска и СОБР МВД, УВД по г. Сухум.

Ситуация находится на личном контроле президента республики.

Роберт Киут поручил максимально усилить работу в данном направлении.

Об этом сообщает сайт МВД.

