ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Абхазия Информ

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ VIII СОЗЫВА

Новости Среда, 12 ноября 2025 15:25
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ VIII СОЗЫВА

Сухум. 12 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Состоялось первое заседание городского Собрания VIII созыва. Избранные 8 ноября депутаты СГС решали организационные вопросы – выбрали председателя и зампредседателя.

Открыл первое заседание Собрания нового созыва председатель городской избирательной комиссии Алмас Джапуа. Он рассказал о ходе выборов, его итогах, подчеркнув, что выборы прошли достойно, в дружелюбной атмосфере, не было ни одного нарекания, ни одной жалобы от кандидатов, ни от их наблюдателей и доверенных лиц.

Алмас Джапуа объявил поименно состав Собрания, вручил каждому депутату соответствующее удостоверение и пожелал им плодотворной работы.

«От всей души поздравляю вас! Желаю вам успешной работы на благо столицы. От себя скажу, что быть депутатом – это не привилегия, а достаточно ответственный труд. Жители выразили вам доверие, и я надеюсь, что вы будете эффективно взаимодействовать с избирателями в течение всего срока ваших полномочий», – подчеркнул Алмас Джапуа.

Джапуа отдельно поблагодарил принявший участие в заседании генерального директора «Абаза – ТВ» Руслана Хашиг за освещение выборов и проведение телебесед по окружному принципу.

Руслан Хашиг поздравил депутатов с избранием в Собрание столицы, пожелал им успехов и призвал быть открытыми для населения. Он рассказал, что 35 лет назад, при избрании депутатов Парламента Верховного Совета Абхазской АССР, «золотого» состава, впервые им были проведены беседы с кандидатами.

«И вот, спустя годы, вновь был реализован такой проект: многие из вас впервые, будучи кандидатами, участвовали в телебеседах. Горожане высоко оценили их», – отметил Хашиг и предложил депутатам рассмотреть вопрос проведения прямых трансляций заседаний Собрания.

По его мнению, это даст возможность горожанам увидеть, как будут приниматься решения по вопросам различных сфер их жизни.

Затем депутаты приступили к выборам председателя Собрания.

Инал Тужба, депутат от первого округа, предложил кандидатуру Дмитрия Осия. При этом он подчеркнул, что совместная работа в предыдущем созыве, позволяет ему высоко оценить его работу и есть уверенность в том, что деятельность Собрания под его руководством будет ещё более эффективнее.

В связи с тем, что выборы председателя Собрания и его заместителя проводятся тайным голосованием, была избрана счетная комиссия, в которую вошли депутаты Айк Календжан, Денис Инапшба и Энвер Чамагуа.

Счетная комиссия, после голосования, сообщила, что подавляющим большинством голосов Дмитрий Осия был избран во второй раз председателем Сухумского городского Собрания.

По предложению Осия его заместителем был избран Инал Кишмария, депутат от четвертого избирательного округа, также большинством голосов.

Завершая работу заседания, Дмитрий Осия поблагодарил коллег за оказанное ему доверие.

«Прежде всего, необходимо организовать работу нашего Собрания так, чтобы мы все вместе исполняли свои обязанности в соответствии с законодательством и в тесном сотрудничестве с администрацией города, – сказал он. – Задача председателя организовать работу так, чтобы депутаты могли исполнить все наказы, которые они получили от своих избирателей, и я готов её выполнять».

По предложению Дмитрия Осия определение количества постоянно действующих депутатских комиссий и их состава было отложено до следующего заседания.

Об этом сообщает пресс-служба СГС.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 12 ноября 2025 15:30

