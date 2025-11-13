Сухум. 13 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Национальной библиотеке им. И. Папаскир открылась IV Международная межвузовская образовательная выставка. Мероприятие посетили премьер-министр Владимир Делба и министр просвещения Хана Гунба.

Среди участников – Абхазский государственный университет (АГУ) и ведущие российские вузы, включая Приволжский исследовательский медуниверситет, Белгородский технологический университет им. Шухова, Южно‑Российский институт управления РАНХиГС, Башкирский медуниверситет, ВШЭ.

И. о. главы представительства Россотрудничества в Абхазии Татьяна Степанова сообщила, что на 2025 год для граждан Абхазии выделено 115 квот на бесплатное обучение в России. Приём заявок продлится до 15 декабря.

Мероприятие организовано Россотрудничеством, Посольством России в Абхазии, а также Министерством просвещения и Министерством культуры республики.