июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТКРЫЛАСЬ IV МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

Четверг, 13 ноября 2025 17:24
ОТКРЫЛАСЬ IV МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

Сухум. 13 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Национальной библиотеке им. И. Папаскир открылась IV Международная межвузовская образовательная выставка. Мероприятие посетили премьер-министр Владимир Делба и министр просвещения Хана Гунба.

Среди участников – Абхазский государственный университет (АГУ) и ведущие российские вузы, включая Приволжский исследовательский медуниверситет, Белгородский технологический университет им. Шухова, ЮжноРоссийский институт управления РАНХиГС, Башкирский медуниверситет, ВШЭ.

И. о. главы представительства Россотрудничества в Абхазии Татьяна Степанова сообщила, что на 2025 год для граждан Абхазии выделено 115 квот на бесплатное обучение в России. Приём заявок продлится до 15 декабря.

Мероприятие организовано Россотрудничеством, Посольством России в Абхазии, а также Министерством просвещения и Министерством культуры республики.

