В «СМЕНЕ» ПОБЫВАЛИ ДЕТИ ИЗ АБХАЗИИ, АРМЕНИИ, ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И КЫРГЫЗСТАНА

Сухум. 13 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Во Всероссийском детском центре «Смена» завершился Международный фестиваль русского языка и российской культуры. Почти 200 ребят из России, Армении, Абхазии, Южной Осетии и Кыргызстана обменивались культурным опытом через творческие активности. Итогом двухнедельного путешествия в мир народных обычаев и традиций стала торжественная церемония вручения премии «Слово в «Смене».

«Особый приз фестиваля» достался Виладе Асадуллиной (Республика Башкортостан, г. Уфа).

Победителями в номинациях также стали:

«Слово народное»: Мигель Арзанян (Республика Армения, г. Ереван) и Ольга Кузнецова (Свердловская область, г. Арамиль);

«Вдохновение»: ансамбль кураистов «Ауаз» (Республика Башкортостан, Мечетлинский район, д. Новояушево), образцовый ансамбль песни и танца «Наран» (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ) и ансамбль доулистов «Магия ритма» (Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ);

«Слово автора»: Амиля Гумерова (Республика Башкортостан, Мечетлинский район, д. Новомещерово);

«Живое слово»: Василиса Кузина (г. Нижний Новгород);

«Слово как музыка»: образцовый ансамбль гармонистов «Хурзарин» (Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ);

«Знаток русского языка»: Александра Шорникова (Свердловская область, г. Нижние Серги).

«Популяризация культуры среди молодежи – вопрос не просто общеобразовательного характера. Это важная составляющая их гармоничного личностного становления, имеющая стратегический характер в построении светлого будущего как личности, так и страны в целом. Осознавая это, «Смена» который год ведет активную работу над формированием пространства для успешной межкультурной интеграции и диалога молодого поколения», – отметил директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

В течение смены ребята участвовали в творческих мероприятиях. Одним из них стал традиционный для фестиваля конкурс чтецов «Россия! Какое красивое слово...», посвященный 130-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина. Школьники читали стихотворения как классиков, так и представителей современной литературы.

На проектной сессии «Дети мира» ребята презентовали работы об изучении иностранных языков и развитии межкультурного общения, укреплении мира на Земле и формировании позитивного диалога между поколениями. Разработки сменовцев оценят и возьмут в работу представители Ассамблеи Народов Мира.

В гостях у участников Международного фестиваля русского языка и российской культуры побывали писатели Сергей Левин и Ирина Иваськова. Литераторы рассказали ребятам о своем профессиональном становлении, сделав акцент на источниках вдохновения.

Одним из ключевых событий программы стала «Ярмарка». Дети организовали и провели мастер-классы по росписи дымковской игрушки и посуды в технике «гжель», попробовали свои силы в игре на музыкальных инструментах. Мероприятие прошло под аккомпанемент русских, кыргызских и осетинских народных песен, а атмосферу мультикультурного единства укрепляли народные танцы в исполнении сменовцев.

Программа фестиваля реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история», Армавирского государственного педагогического университета, Межгосударственного союза городов-героев и Ассамблеи Народов Мира.

***

Международный фестиваль русского языка и российской культуры – авторская программа ВДЦ «Смена», привлекающая внимание юных культурологов России и стран ближнего зарубежья с 2017 года. Целью проекта является укрепление межкультурных связей среди представителей различных национальностей, в том числе через тесное знакомство с традициями и обычаями народов нашей страны.