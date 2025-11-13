Главный врач поликлиники Стелла Капш отметила, что для коллектива и жителей района это событие стало по-настоящему долгожданным: «Состояние поликлиники было в плачевным. После приезда президента буквально через две недели начались работы. Уже заменены все окна, стало теплее. Для нас это очень важно, ведь более 40 лет здесь не проводились никакие ремонтные работы».

Сухум. 13 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. По поручению президента Абхазии Бадры Гунба в Гудаутской районной поликлинике продолжаются ремонтные работы.

Хирург Рауль Чкок подчеркнул значимость происходящих изменений: «Поликлиника давно нуждалась в ремонте. И крыша, и окна, и внутренняя отделка – все требовало внимания. Мы благодарны руководству страны, что этот вопрос сдвинулся с места. Главное – довести все до конца».

Работы ведутся поэтапно. По словам сотрудников, постепенно обновляется кровля и в скором времени планируется внутренняя отделка помещений.

Напоминаем, глава государства посетил учреждение летом этого года и распорядился подготовить смету для проведения капитального ремонта.