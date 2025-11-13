 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В ГУДАУТСКОЙ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Новости Четверг, 13 ноября 2025 17:30
В ГУДАУТСКОЙ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 13 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. По поручению президента Абхазии Бадры Гунба в Гудаутской районной поликлинике продолжаются ремонтные работы.

Главный врач поликлиники Стелла Капш отметила, что для коллектива и жителей района это событие стало по-настоящему долгожданным: «Состояние поликлиники было в плачевным. После приезда президента буквально через две недели начались работы. Уже заменены все окна, стало теплее. Для нас это очень важно, ведь более 40 лет здесь не проводились никакие ремонтные работы».

Хирург Рауль Чкок подчеркнул значимость происходящих изменений: «Поликлиника давно нуждалась в ремонте. И крыша, и окна, и внутренняя отделка – все требовало внимания. Мы благодарны руководству страны, что этот вопрос сдвинулся с места. Главное – довести все до конца».

Работы ведутся поэтапно. По словам сотрудников, постепенно обновляется кровля и в скором времени планируется внутренняя отделка помещений.

Напоминаем, глава государства посетил учреждение летом этого года и распорядился подготовить смету для проведения капитального ремонта.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 13 ноября 2025 17:37

