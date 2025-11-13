СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТРЕХ ПАРЛАМЕНТСКИХ КОМИТЕТОВ

Сухум. 13 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Парламенте Республики Абхазия состоялось расширенное совместное заседание Комитета по государственно-правовой политике, Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам и Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. В нем приняли участие генеральный прокурор Адгур Агрба, его заместители Дамир Квициния и Алиас Трапш,·председатель Контрольной палаты Каха Пертая, его заместитель Зураб Отырба, аудиторы Контрольной палаты, а также другие представители Генеральной прокуратуры и ОБП.