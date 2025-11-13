 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ТКУАРЧАЛСКИЙ ТЕАТР С 70-ЛЕТИЕМ

Новости Четверг, 13 ноября 2025 17:44
Сухум. 13 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Шәарах Ҧачалиа ихьӡ зху Тҟәарчалтәи аҳәынҭқарратә комедиатә театр аҧҵоижьҭеи 70 шықәса ҵит. Арҿиаратә коллектив аиубилеи рыдиныҳәалеит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Бадра Гәынба. Адныҳәаларатә шәҟәаҿы иаҳәоит:

«Ҳаҭыр зқәу Шә. А. Ҧачалиа ихьӡ зху Тҟәарчалтәи аҳәынҭқарратә комедиатә театр аколлектив!

Гәык-ҧсык ала ишәыдысныҳәалоит шәтеатр аҧҵоижьҭеи 70 шықәса аҵра!

1955 шықәса рзы иаартыз Тҟәарчалтәи жәлар ртеатр иалнаршаз рацәоуп аҧсуа милаҭтә культура аӡыргаразы. Аусра анхацыркыз инаркны иаразнак хадара злоу культуратә хәышҭаараны иҟалеит ашахтиортә қалақь иаланхоз ауааҧсыра рзы.

Атеатр ахәаҧшцәа ирыднагалон ҟазарала иқәыргылаз аҧсуа драматургцәеи, Урыстәылеи, егьырҭ атәылақәеи рыклассикцәа рҩымҭақәа ирылхыз аспектакльқәа.

Еиуеиҧшым аамҭақәа рзы Тҟәарчалтәи атеатр аҿы аус руан еицырдыруа Аҧсуа ҳәынҭқарратә драматә театр актиорцәа.

Лымкаала ахшыҩзышьҭра аҭатәуп Аҧсныжәлар рџьынџьтәылатә еибашьра ашьҭахьтәи ари акультура ахәышҭаара аусура. Атеатр аиҭашьақәыргылара аблокада ӷәӷәа зхызгаз Ақалақь-Фырхаҵа Тҟәарчал аиҭаира асимвол хадақәа ируакхеит. СССР Жәлар рартист Шәарах Ҧачалиа напхгара зиҭоз акомедиа театр гәышьҭыхганы иҟалеит имариамыз аибашьра ашьҭахьтәи ашықәсқәа рзы.

Аҧсны Раҧхьатәи Ахада Владислав Арӡынба иусҧҟала Тҟәарчалтәи атеатр иахҵан аҳәынҭқарратә статус.

Аҽхәаҧхьыӡ иаҧсоуп атеатр ҳаамҭазтәи аусураҿы иалнахыз аҟазшьа ҷыда- аҧсуа қыҭақәа рҭаара. Хымҧада атеатртә ҟазара ауааҧсыра, аиҳаракгьы аҿар радыҧхьаларазы ари ус дууп.

Акыр иаҧсоу Тҟәарчалтәи атеатр иахьатәи актиарцәа, еиуеиҧшым ааҭақәа рзы араҟа аус зуаз!

Ишәзеиӷьысшьоит агәабзиара, аманшәалара, шәнапы злакыу арҿиара аус аҿы аихьӡара дуқәа!

▫️ Ахәаҧшҩцәа рыбзиабара еснагь ишәыцзааит. Ҽааныбзиала шәнеиааит!»

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 13 ноября 2025 17:49

