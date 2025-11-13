 

БОЛЕЕ 4 ТЫС. ТОНН МАНДАРИНОВ ВЫВЕЗЕНО ИЗ АБХАЗИИ

Четверг, 13 ноября 2025
БОЛЕЕ 4 ТЫС. ТОНН МАНДАРИНОВ ВЫВЕЗЕНО ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 13 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. С начала цитрусового сезона в Россию было экспортировано 4 329 тонн мандаринов. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 3 613 тонн мандаринов.

С начала сезона также экспортировано:

– 1 014 тонн фейхоа (887 тонны в 2024 г.),

– 176 тонн хурмы (178 тонн в 2024 г.),

– 196 тонн лимонов (85 тонн в 2024 г.),

По данным Министерства сельского хозяйства, планируется экспортировать 33 тысячи тонн абхазских мандаринов до конца сезона.

