ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ ПАСПОРТА РФ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ.
Сухум. 13 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Правительство России упростило выдачу внутрироссийских паспортов людям с двойным гражданством, постоянно проживающим в Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее постановление есть в распоряжении ТАСС.
Теперь для первичного получения российского паспорта или его замены жителям Абхазии и Южной Осетии не обязательно въезжать в РФ. На территории республик будут работать временные группы из сотрудников МВД России, которые решат все вопросы, связанные с выдачей или заменой российских паспортов.
Постановление необходимо для реализации положений двух указов президента, посвященных приему в российское гражданство граждан Абхазии и Южной Осетии и особенностям выдачи им российских паспортов.
Последнее от Super User
- АЛЕКО ГВАРАМИЯ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ДВУХ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ФОРУМАХ
- АБХАЗИЯ НАРАСТИЛА ПОСТАВКИ ЛИМОНОВ В РОССИЮ БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА
- 95-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН АБХАЗСКОГО ТЕАТРА ОБЕЩАЕТ БЫТЬ НЕВЕРОЯТНЫМ
- БОЛЕЕ 4 ТЫС. ТОНН МАНДАРИНОВ ВЫВЕЗЕНО ИЗ АБХАЗИИ
- ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ТКУАРЧАЛСКИЙ ТЕАТР С 70-ЛЕТИЕМ