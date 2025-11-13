ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ ПАСПОРТА РФ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ.

Сухум. 13 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Правительство России упростило выдачу внутрироссийских паспортов людям с двойным гражданством, постоянно проживающим в Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее постановление есть в распоряжении ТАСС.

Теперь для первичного получения российского паспорта или его замены жителям Абхазии и Южной Осетии не обязательно въезжать в РФ. На территории республик будут работать временные группы из сотрудников МВД России, которые решат все вопросы, связанные с выдачей или заменой российских паспортов.

Постановление необходимо для реализации положений двух указов президента, посвященных приему в российское гражданство граждан Абхазии и Южной Осетии и особенностям выдачи им российских паспортов.