Сухум. 13 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 95-й юбилейный сезон Абхазского театра обещает быть невероятным, и мы уже доказываем это делом, написала в соцсетях гендиректор театра Хибла Мукба.

«За первые два месяца мы выпустили две премьеры: блистательного «Голого Короля» Е. Шварца (с участием 4-х поколений актеров) в постановке приглашенного режиссера Т. Дзудцева (8,10 сентября) и проникновенную «Чайку» А. Чехова в постановке режиссера Мадины Аргун (24,25 октября).

А как прошла наша поездка на фестиваль «Южная сцена» в Нальчике. Три номинации, включая «Лучший актерский ансамбль» и «Лучшее прочтение национальной драматургии» – это ли не повод для гордости? Отдельные поздравления Дауру Арухаа с номинацией «Лучший актер второго плана»» – пишет Мукба.

Гендиректор Абхазского театра обещает, что ноябрь будет насыщенным: 24 и 25 зрителей ждут на премьере спектакля «Эшелон» М. Рощина (режиссер М. Аргун) при поддержке Российского фонда культуры. А 29 ноября в рамках программы «Большие гастроли», реализуемой Росконцертом, покажут спектакль «Золотое руно» (реж. М. Аргун) в Уфе, на сцене Башкирского государственного академического театра оперы и балета.