ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

95-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН АБХАЗСКОГО ТЕАТРА ОБЕЩАЕТ БЫТЬ НЕВЕРОЯТНЫМ

Новости Четверг, 13 ноября 2025 17:54
95-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН АБХАЗСКОГО ТЕАТРА ОБЕЩАЕТ БЫТЬ НЕВЕРОЯТНЫМ

Сухум. 13 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 95-й юбилейный сезон Абхазского театра обещает быть невероятным, и мы уже доказываем это делом, написала в соцсетях гендиректор театра Хибла Мукба.

«За первые два месяца мы выпустили две премьеры: блистательного «Голого Короля» Е. Шварца (с участием 4-х поколений актеров) в постановке приглашенного режиссера Т. Дзудцева (8,10 сентября) и проникновенную «Чайку» А. Чехова в постановке режиссера Мадины Аргун (24,25 октября).

А как прошла наша поездка на фестиваль «Южная сцена» в Нальчике. Три номинации, включая «Лучший актерский ансамбль» и «Лучшее прочтение национальной драматургии» – это ли не повод для гордости? Отдельные поздравления Дауру Арухаа с номинацией «Лучший актер второго плана»» – пишет Мукба.

Гендиректор Абхазского театра обещает, что ноябрь будет насыщенным: 24 и 25 зрителей ждут на премьере спектакля «Эшелон» М. Рощина (режиссер М. Аргун) при поддержке Российского фонда культуры. А 29 ноября в рамках программы «Большие гастроли», реализуемой Росконцертом, покажут спектакль «Золотое руно» (реж. М. Аргун) в Уфе, на сцене Башкирского государственного академического театра оперы и балета.

