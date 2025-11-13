АБХАЗИЯ НАРАСТИЛА ПОСТАВКИ ЛИМОНОВ В РОССИЮ БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА

Сухум. 13 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Абхазия в 2025 г. уже поставила в Россию 196 т лимонов, что более чем в два раза больше, чем в цитрусовый сезон 2024 г. (85 т), сообщили в государственном таможенном комитете Абхазии.

Кроме того, Абхазия нарастила экспорт мандаринов. Поставки выросли с 3613 т в прошлом году до 4329 т с начала 2025 г.

В этот период также в Россию ввезли 1014 т абхазского фейхоа (в сравнении с 887 т) и 176 т хурмы. Ее в 2024 г. экспортировали из Абхазии на 2 т больше.

Абхазия, в свою очередь, импортирует мороженое из Вологодской области. Объем поставленного мороженого из российского региона в январе – октябре 2025 г. в Абхазию составил 8 т.