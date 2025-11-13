АЛЕКО ГВАРАМИЯ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ДВУХ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ФОРУМАХ

Сухум. 13 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В эти дни ректор Абхазского государственного университета академик Алеко Гварамия участвует в Международной конференции «Мальцевские чтения», которая проходит в Институте математики им. С. Л. Соболева Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Ректор онлайн принял участие в работе пленарного заседания и в обсуждении ключевых проблем алгебры.

Научный форум в этом году приурочен к 85-летию Юрия Леонидовича Ершова – выдающегося российского математика, специалиста в области математической логики и алгебры, бывшего ректора Новосибирского государственного университета и директора Института математики, академика РАН и почётного профессора АГУ.

Кроме того, ректор также принимает участие в работе международной математической конференции, проходящей в Тель-Авиве и посвященной памяти Бориса Исааковича Плоткина – выдающегося советского и израильского математика-алгебраиста, доктора физико-математических наук, почётного доктора и почётного профессора АГУ, бывшего научного руководителя Алеко Алексеевича Гварамия.

Материалы данного форума будут опубликованы в трудах Американского математического общества, в том числе новая статья академика А. А. Гварамия, посвящённая алгебре и универсальной алгебраической геометрии.

Об этом сообщает сайт АГУ.