ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

РУСДРАМ ПОКАЖЕТ «ЧАЙКУ»

Новости Четверг, 13 ноября 2025 18:22
РУСДРАМ ПОКАЖЕТ «ЧАЙКУ»

Сухум. 13 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Самая загадочная и магнетическая пьеса А.П. Чехова «ЧАЙКА» на русском языке – впервые в Абхазии! В спектакле принимают участие: Мадлена Барциц, Эмиль Петров, Милана Ломия, заслуженные артисты Абхазии Кирилл Шишкин и Рубен Депелян, Ирина Делба, Саид Лазба, Екатерина Барышева, Леон Гвинджия, Руслан Жиба.

Режиссер-постановщик Роман Кочержевский: «В этом материале необходимо доверие, отчаяние и смелость как исполнителей, так и всего театра, всей большой команды. Эта история – размышление о контрасте внешнего и внутреннего, о том, как мы часто бываем невнимательны к самому близкому человеку, и как легко пропустить начало конца. Это прекрасный текст и большое счастье над ним работать».

Билеты на премьеру: https://rusdram.org/the.../performs/68a9af3ae6a55b10112ddb10

Спектакль создается при поддержке АНО «Русские сезоны» и Министерства культуры Российской Федерации.

Театр имени Фазиля Искандера, Сухум, проспект Леона, 8. WhatsApp +7 940 799-74-75

Билеты онлайн rusdram.org

***

На берегу «колдовского озера» начинающий драматург Константин Треплев готовится представить свою пьесу, которую должна сыграть Нина Заречная – девушка, в которую он влюблен. Среди первых зрителей – мать Константина, известная актриса Аркадина, и её возлюбленный – знаменитый писатель Тригорин. Пьеса проваливается, Нина увлекается Тригориным, решает уехать в Москву и посвятить свою жизнь театру. Внезапно Треплев подстреливает на озере чайку и приносит её Нине, Тригорин же видя мертвую чайку думает о сюжете про молодую девушку, которая похожа на чайку…

