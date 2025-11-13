 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В РИЦИНСКОМ НАЦПАРКЕ ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ НА ЛЮБИТЕЛЬСКУЮ РЫБАЛКУ

Новости Четверг, 13 ноября 2025 21:16
Оцените материал
(0 голосов)
В РИЦИНСКОМ НАЦПАРКЕ ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ НА ЛЮБИТЕЛЬСКУЮ РЫБАЛКУ

Сухум. 13 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. С 15 ноября в Рицинском реликтовом национальном парке вводится запрет на любительскую рыбалку. Ограничение связано с периодом нереста лососевых и направлено на сохранение их популяции.

Администрация парка напоминает: на территории РРНП законом запрещена любая деятельность, включая охоту, которая может нанести вред природе и животным.

Сообщение о возобновлении разрешения на лов рыбы будет опубликовано.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 13 ноября 2025 21:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РУСДРАМ ПОКАЖЕТ «ЧАЙКУ» БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ НАЗАРОВЫМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.