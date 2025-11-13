В РИЦИНСКОМ НАЦПАРКЕ ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ НА ЛЮБИТЕЛЬСКУЮ РЫБАЛКУ
Новости Четверг, 13 ноября 2025 21:16
Сухум. 13 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. С 15 ноября в Рицинском реликтовом национальном парке вводится запрет на любительскую рыбалку. Ограничение связано с периодом нереста лососевых и направлено на сохранение их популяции.
Администрация парка напоминает: на территории РРНП законом запрещена любая деятельность, включая охоту, которая может нанести вред природе и животным.
Сообщение о возобновлении разрешения на лов рыбы будет опубликовано.