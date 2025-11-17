 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Новости Понедельник, 17 ноября 2025 17:34
Оцените материал
(0 голосов)
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Сухум. 17 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Делегация Абхазии во главе с премьер-министром Владимиром Делба находится в Псковской области с официальным визитом. В состав делегации входят: вице-премьеры Джансух Нанба и Таращ Хагба, министр экономики Теймураз Миквабия, министр образования Хана Гунба, глава Администрации Гудаутского района Валерий Авидзба.

В рамках официальных мероприятий премьер-министр Владимир Делба, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, члены делегации правительства Абхазии приняли участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата на площади Победы в Пскове.

Сегодня состоялась встреча премьер-министра Абхазии Владимира Делба и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Затем встреча прошла в расширенном формате, с участием членов делегации Абхазии и руководства Псковской области.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в торгово-экономической, социально-культурной сфере, в сфере образования, молодежной политики, труда и​ занятости населения.

В рамках встречи премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба и губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписали соглашение о сотрудничестве Правительства Республики Абхазия и Правительства Псковской области.

«Неотъемлемой частью соглашения будет план мероприятий, который находится на контроле и будет исполняться. Самое главное – мы официально, за счет бюджета, сможем финансировать те или иные мероприятия и проекты», – отметил Михаил Ведерников.

«Республика Абхазия стремится к расширенному взаимодействию со всеми субъектами Российской Федерации, в частности, с Псковской областью. Ваш визит в августе определил основные параметры взаимодействия. Например, в рамках бизнес-миссии псковским предпринимателям удалось пообщаться с нашими бизнесменами, определить взаимные интересы, инвестиции для развития. Хочется, чтобы таких инициатив было больше. Уверен, что взаимодействие с Псковской областью у нас и дальше будет плодотворным, как и сейчас», – сказал премьер-министр Владимир Делба.

В рамках рабочей встречи также состоялось подписание соглашения об установлении дружественных отношений между Гудаутским районом и городом Псков. Подписи под документом поставили глава Администрации Гудаутского района Валерий Авидзба и глава города Борис Елкин.

На мероприятии прозвучали гимны Абхазии и России.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 17 ноября 2025 17:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « IV ЕЖЕГОДНЫЙ ДЕНЬ КАШТАНА ОТМЕТИЛИ В СУХУМЕ ДЕПУТАТЫ ПРИСТУПИЛИ К ОБСУЖДЕНИЮ ЗАКОНОПРОЕКТА «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2026 ГОД» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.