ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Сухум. 17 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Делегация Абхазии во главе с премьер-министром Владимиром Делба находится в Псковской области с официальным визитом. В состав делегации входят: вице-премьеры Джансух Нанба и Таращ Хагба, министр экономики Теймураз Миквабия, министр образования Хана Гунба, глава Администрации Гудаутского района Валерий Авидзба.

В рамках официальных мероприятий премьер-министр Владимир Делба, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, члены делегации правительства Абхазии приняли участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата на площади Победы в Пскове.

Сегодня состоялась встреча премьер-министра Абхазии Владимира Делба и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Затем встреча прошла в расширенном формате, с участием членов делегации Абхазии и руководства Псковской области.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в торгово-экономической, социально-культурной сфере, в сфере образования, молодежной политики, труда и​ занятости населения.

В рамках встречи премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба и губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписали соглашение о сотрудничестве Правительства Республики Абхазия и Правительства Псковской области.

«Неотъемлемой частью соглашения будет план мероприятий, который находится на контроле и будет исполняться. Самое главное – мы официально, за счет бюджета, сможем финансировать те или иные мероприятия и проекты», – отметил Михаил Ведерников.

«Республика Абхазия стремится к расширенному взаимодействию со всеми субъектами Российской Федерации, в частности, с Псковской областью. Ваш визит в августе определил основные параметры взаимодействия. Например, в рамках бизнес-миссии псковским предпринимателям удалось пообщаться с нашими бизнесменами, определить взаимные интересы, инвестиции для развития. Хочется, чтобы таких инициатив было больше. Уверен, что взаимодействие с Псковской областью у нас и дальше будет плодотворным, как и сейчас», – сказал премьер-министр Владимир Делба.

В рамках рабочей встречи также состоялось подписание соглашения об установлении дружественных отношений между Гудаутским районом и городом Псков. Подписи под документом поставили глава Администрации Гудаутского района Валерий Авидзба и глава города Борис Елкин.

На мероприятии прозвучали гимны Абхазии и России.