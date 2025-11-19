АРЕСТОВАН ВТОРОЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ПО ДЕЛУ О СТРЕЛЬБЕ В СУХУМЕ

 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Новости Среда, 19 ноября 2025 11:12
Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Сухумский горсуд арестовал второго подозреваемого по делу о стрельбе в Сухуме. Шарат Джикирба был задержан 15 ноября. Он подозревается в покушении на убийство общеопасным способом и причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам..

Ранее судом был арестован задержанный 14 ноября Астамур Шинкуба.

В результате стрельбы, произошедшей 11 ноября на улице Гумской в Сухуме, были ранены 5 человек, один из них позже скончался в больнице.

Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба в докладе президенту сообщал, что преступление практически раскрыто, подозреваемые, число которых не уточнялось, доставлены в ИВС. Один из них был задержан в Адлере и передан абхазской стороне российскими правоохранителями.

