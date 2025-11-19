АРЕСТОВАН ВТОРОЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ПО ДЕЛУ О СТРЕЛЬБЕ В СУХУМЕ

Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Сухумский горсуд арестовал второго подозреваемого по делу о стрельбе в Сухуме. Шарат Джикирба был задержан 15 ноября. Он подозревается в покушении на убийство общеопасным способом и причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам..

Ранее судом был арестован задержанный 14 ноября Астамур Шинкуба.

В результате стрельбы, произошедшей 11 ноября на улице Гумской в Сухуме, были ранены 5 человек, один из них позже скончался в больнице.

Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба в докладе президенту сообщал, что преступление практически раскрыто, подозреваемые, число которых не уточнялось, доставлены в ИВС. Один из них был задержан в Адлере и передан абхазской стороне российскими правоохранителями.