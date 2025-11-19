МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОВОДИТ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ «СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ».

Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба проводит курсы обучения по оказанию экстренной медицинской помощи для водителей «Социального такси». Минздрав выступает куратором данного проекта, а реализует его «Команда Абхазии» при поддержке Правительства Нижегородской области.

«Проект будет большой поддержкой для людей с ограниченными возможностями. Я со своей стороны, как и обещал на совещании у главы государства, провожу курсы обучения для водителей. Также хочу сказать, что Минздрав будет оказывать посильную помощь в реализации данного проекта», – отметил министр.

Ранее Нижегородская область передала Абхазии три оборудованные машины для людей с ограниченными возможностями.