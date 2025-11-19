СОЧИНСКОЙ ТАМОЖНЕЙ ПРЕСЕКАЮТСЯ НАРУШЕНИЯ ПРИ ВВОЗЕ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Через таможенный пост МАПП Адлер ввезено 7 тысяч тонн плодоовощной продукции, в том числе более 5 тысяч тонн мандаринов. С ростом интенсивности ввоза сочинские таможенники фиксируют правонарушения, связанные с несоблюдением запретов и ограничений, а также непредоставлением разрешительных документов на товар. В основном нарушения совершают физические лица, перевозящие сельхозпродукцию на личном автотранспорте.

Так, на прошедшей неделе в ходе контроля легкового автомобиля сотрудники таможни обнаружили в салоне и багажнике машины 15 сеток с мандаринами, общий вес которых составил порядка 500 кг.

«Товаросопроводительных, коммерческих или разрешительных документов на цитрусовые мужчина не предоставил, заявив, что мандарины перевозит для личных нужд, – отметил начальник таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни Антон Александров. – Исходя из количества товара, было принято решение о неотнесении его к товарам для личного пользования, ввоз был запрещен. Нарушитель привлечен к административной ответственности».

Всего с начала сезона – с октября по настоящее время по аналогичным фактам возбуждено 44 дела. Выявлено более 1 тонны цитрусовых, перемещаемых с нарушением таможенного законодательства.

Сочинская таможня напоминает

Цитрусовые плоды, как и прочие свежие или сушеные фрукты включены в перечень подкарантинной продукции, подлежащей фитосанитарному контролю. Согласно действующему законодательству, ввоз в Российскую Федерацию цитрусовой и другой сельскохозяйственной продукции весом более 5 кг требует наличия фитосанитарного (карантинного) сертификата.

Гражданам для личного пользования разрешается ввезти на территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин и налогов товары стоимостью в эквиваленте до 500 евро и весом не более 25 килограммов. При превышении стоимостной или весовой нормы декларирование товаров осуществляется в письменной форме с уплатой таможенных пошлин по единой ставке в размере 30% от таможенной стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 килограмм в части превышения весовой ли стоимостной нормы.