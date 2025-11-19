В ГЕНПРОКУРАТУРЕ ПРОВЕДЕНА АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ

Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Генеральной прокуратуре Республики Абхазия, на основании Положения «О порядке проведения аттестации прокурорско-следственных работников органов прокуратуры Республики Абхазия», прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности следующие сотрудники органов прокуратуры:

– Чалигава Альдона Жоржовна – заместитель прокурора Гулрыпшского района, старший советник юстиции;

– Чедия Адамур Коммунович – заместитель природоохранного прокурора РА, старший советник юстиции;

– Шамба Фатима Георгиевна – помощник генерального прокурора Республики Абхазия по кадрам, старший советник юстиции;

– Дбар Денис Резоевич – старший следователь следственной части Следственного управления Генеральной прокуратуры РА, юрист 2 класса;

– Смыр Инал Заурович – следователь – криминалист прокуратуры Сухумского района, юрист 2 класса.

Аттестация проводится в устной форме в виде собеседования, в ходе которого задаются вопросы, выявляющие знания законодательства Республики Абхазия по направлению деятельности, а также вопросы по проделанной работе за соответствующий период.