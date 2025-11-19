 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ГЕНПРОКУРАТУРЕ ПРОВЕДЕНА АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ

Новости Среда, 19 ноября 2025 17:33
Оцените материал
(0 голосов)
В ГЕНПРОКУРАТУРЕ ПРОВЕДЕНА АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ

Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Генеральной прокуратуре Республики Абхазия, на основании Положения «О порядке проведения аттестации прокурорско-следственных работников органов прокуратуры Республики Абхазия», прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности следующие сотрудники органов прокуратуры:

– Чалигава Альдона Жоржовна – заместитель прокурора Гулрыпшского района, старший советник юстиции;

– Чедия Адамур Коммунович – заместитель природоохранного прокурора РА, старший советник юстиции;

– Шамба Фатима Георгиевна – помощник генерального прокурора Республики Абхазия по кадрам, старший советник юстиции;

– Дбар Денис Резоевич – старший следователь следственной части Следственного управления Генеральной прокуратуры РА, юрист 2 класса;

– Смыр Инал Заурович – следователь – криминалист прокуратуры Сухумского района, юрист 2 класса.

Аттестация проводится в устной форме в виде собеседования, в ходе которого задаются вопросы, выявляющие знания законодательства Республики Абхазия по направлению деятельности, а также вопросы по проделанной работе за соответствующий период.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 19 ноября 2025 17:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОЧИНСКОЙ ТАМОЖНЕЙ ПРЕСЕКАЮТСЯ НАРУШЕНИЯ ПРИ ВВОЗЕ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЖЕНСКАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «АПСНЫ» ЗАЯВЛЕНА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ СКФО И ЮФО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.