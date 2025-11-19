 

ЖЕНСКАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «АПСНЫ» ЗАЯВЛЕНА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ СКФО И ЮФО

Новости Среда, 19 ноября 2025 17:39
ЖЕНСКАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «АПСНЫ» ЗАЯВЛЕНА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ СКФО И ЮФО

Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Женская баскетбольная команда «Апсны» заявлена для участия в чемпионате Северо-Кавказского и Южного федеральных округов сезона 2025/2026. В этом году за звание чемпионок будут бороться пять команд: Динамо (Волгоград), Эльбрус (Черкесск), Сталинград (Волгоград), Артемида–КГУФКСТ (Краснодар) и «Апсны».

Система розыгрыша чемпионата сохраняется неизменной и пройдет в два этапа.

Предварительный этап предусматривает проведение трех кругов. По итогам игр команды, занявшие места с 1-го по 4-е, выходят в финальный этап. Команда, расположившаяся на 5-й позиции, завершает сезон на 5-м месте в итоговой классификации чемпионата.

Финальный этап пройдет по системе плей-офф: полуфиналы, финал и матчи за распределение всех мест среди четырех лучших команд.

Первый тур чемпионата стартует уже в эту пятницу, 21 ноября, в Краснодаре на базе Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (КГУФКСТ).

