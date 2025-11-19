АБХАЗИЯ ПРИНИМАЕТ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ДОМИНО

Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Новом Афоне состоялась встреча главы администрации города Темура Отырба с участниками открытого Международного турнира по профессиональному домино, посвященного памяти первого президента Федерации домино Абхазии А.М. Габуния. Турнир пройдет в Новом Афоне 21-23 ноября.

Среди гостей: Мануэль Окендо, президент Международной федерации домино (США), Ефрайн Веласкес, президент Федерации домино Венесуэлы; Хуакин Мартинес, президент Доминиканской федерации домино; Борис Борзов, президент Федерации домино России.

Президент Федерации домино Абхазии Темур Лакербая также принял участие во встрече.

В ходе встречи стороны обсудили проведение турнира в Новом Афоне и подчеркнули значимость Абхазии как площадки для международных соревнований.

«Мы рады приветствовать гостей из разных уголков мира. Турнир по домино в Новом Афоне – это не только спортивное событие, но и возможность укрепить дружеские и культурные связи между странами», – отметил глава администрации Темур Отырба.

Международные эксперты выразили благодарность за теплый прием и уверенность в том, что турнир пройдет на высоком уровне. Турнир памяти А.М. Габуния обещает стать ярким событием в спортивной жизни Абхазии и привлечь внимание поклонников домино со всего мира.