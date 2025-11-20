 

ПЛАН ПО ТАМОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖАМ ВЫПОЛНЕН НА 101%

Четверг, 20 ноября 2025
Сухум. 20 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция доложил главе государства о результатах деятельности ГТК за 10 месяцев 2025 года.

«На сегодняшний день вывезено 5986 тонн мандаринов, это на 297 тонн больше, чем в прошлом году; фейхоа – 1112 тонн, что на 147 тонн больше, чем в прошлом году, хурмы – 214 тонн, что на 8,5 тонн больше, чем в прошлом году. В этом году экспортировано 250 тонн лимонов, что на 123 тонны больше показателей аналогичного периода прошлого года», – сообщил Хеция.

Глава государства обратил внимание на необходимость оказания помощи экспортёрам сельхозпродукции.

«Мы с российской стороной достигли определённого уровня взаимодействия. Никаких проблем, как это бывало в предыдущие годы, с перевозкой цитрусовых на границе не должно возникать», – отметил президент.

«По линии администрирования таможенных платежей за 10 месяцев начислено 3 млрд 758 млн рублей. Это выше показателей аналогичного периода прошлого года на 347 млн рублей», – сообщил Хеция.

План по таможенным платежам выполнен на 101%.

Общий товарооборот Абхазии за 10 месяцев 2025 года составил более 48,5 млрд рублей, что на 3,2 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост товарооборота – 7,3%.

По итогам 10 месяцев импорт увеличился на 10% и достиг 43 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом на 46% увеличился ввоз машин и оборудования, на   12% – подакцизных товаров, на 4% – минеральной продукции, включая топливо.

Экспорт по итогам 10 месяцев снизился на 12% и составил 5 млрд 25 млн рублей.

«Это связано с сокращением экспортных объёмов лома чёрных металлов, текстильной продукции, рыбной муки и рыбьего жира», – уточнил председатель ГТК.

За нарушения таможенного законодательства взыскано более 7 млн рублей штрафов.

За 10 месяцев было проведено более 50 оперативных и профилактических мероприятий, выявлено 219 административных нарушений.

В ГТК придают большое значение работе по укреплению сотрудничества с Россией. Согласовывается протокол о взаимном признании результатов таможенного контроля в электронном виде.

В сентябре было подписано соглашение о режиме беспошлинной торговли меду Абхазией и Южной Осетией. Завершена подготовка соглашения с Таможенным комитетом Южной Осетии.

В числе приоритетов на 2026 год Отра Хеция назвал развитие системы управления рисками, совершенствование таможенного законодательства, внедрение новых информационных решений.

