ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИКОВ К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИКОВ К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ

Сухум. 20 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Парламенте Республики Абхазия в рамках «правительственного часа» прошло обсуждение текущего состояния и перспектив развития энергетической отрасли республики и готовности к предстоящему зимнему периоду. В нем приняли участие министр энергетики Батал Мушба, начальник Управления правового обеспечения Минэнергетики Алиас Гунба и начальник Управления развития электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Минэнергетики Нелли Язычба.

«Правительственный час» провел председатель парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резо Зантария.

Для организации конструктивного диалога парламентский комитет, руководствуясь действующим законодательством, заранее подготовил и направил Министерству энергетики Республики Абхазия перечень ключевых вопросов, требующих детального рассмотрения.

Министр энергетики Батал Мушба выступил с докладом, в котором представил ответы на вопросы, ранее направленные в министерство парламентским комитетом. В частности, он осветил текущую деятельность министерства и рассказал о задачах, стоящих перед отраслью. Центральной темой его выступления стала подготовка к зимнему сезону, включая меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения потребителей в условиях пиковых нагрузок.

Парламентарии проявили заинтересованность в получении исчерпывающей информации о текущем состоянии энергетической отрасли.

Участники встречи обсудили ряд вопросов, связанных с реализацией государственной политики в сфере электроэнергетики, а также с исполнением положений Закона Республики Абхазия «Об электроэнергетике».

Парламентариев интересовали такие темы, как: тарифы на производство, передачу, распределение и поставку электроэнергии; установление и пересмотр тарифов на дополнительные услуги субъектов электроэнергетической системы, включая подключение электроустановок потребителей; проведение финансового и технического аудита Единого оператора передающих и распределительных сетей; подготовка и реализация программ энергетического развития на краткосрочный и долгосрочный периоды; правила регулирования стоимости ГСМ на рынке республики и др.

