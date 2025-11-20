ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ПОГРАНИЧНИКОВ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

«Служба на границе во все времена была символом благородства, долга и отваги. Пограничники первыми встречают любые вызовы, первыми становятся на защиту безопасности государства. Это миссия, требующая мужества, дисциплины, выдержки и огромной ответственности, и вы ежедневно подтверждаете готовность стоять на страже родной земли.

Сухум. 20 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба поздравил руководство и личный состав Пограничного управления СГБ с Днем пограничника.

История Пограничного управления СГБ Абхазии – это история, свидетельствующая о верности Родине, стойкости и самоотверженности абхазских пограничников. Первый пограничный отряд был создан решением национального лидера Владислава Ардзинба 20 ноября 1992 года – в разгар Отечественной войны народа Абхазии, в тяжелейший период современной истории, когда решалась судьба нашего Отечества.

Ваш вклад в укрепление суверенитета Абхазии, защиту ее рубежей заслуживает самого глубокого уважения», – отмечается в поздравлении.

Президент выразил особую признательность ветеранам пограничной службы.

«Их бесценный опыт, верность долгу и преданность Родине стали прочной основой тех традиций, которым сегодня следует молодое поколение пограничников», – говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал пограничникам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе.