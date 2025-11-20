ПРЕДСТАВИТЕЛИ АПЦ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА

Сухум. 20 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Делегация Абхазской православной церкви приняла участие в пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного Собора в Москве. Это крупный общественно ‑ церковный форум, посвященный теме «К 80 ‑ летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг».

В работе Собора приняли участие иерархи, священники и монашествующие Русской православной церкви, представители органов государственной власти, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Бюро Президиума ВРНС, высшее духовенство традиционных религиозных организаций России, деятели науки, образования и культуры, представители общественности.

Приветствие президента России Владимира Путина было оглашено первым заместителем руководителя Администрации президента Сергеем Кириенко, в нем особо подчеркивалась важность сохранения памяти о Победе и поддержка духовно‑патриотического направления работы Собора.

Святейший патриарх Кирилл выступил с основным докладом и обратился к участникам форума: «Желая победы нашей армии, мы, безусловно, молимся о скорейшем прекращении войны на Украине, переживая за судьбы наших братьев и сестер по обе стороны фронта. И для нас совершенно очевидно: чтобы не допустить нового столкновения братских народов, необходимо навсегда лишить нацизм его идейной и правовой почвы. Это было бы достойным венцом того подвига, который совершили наши предки 80 лет назад. Добиться этого надо в мировом масштабе, закрепив, если так можно выразиться, противоядие против нацизма на международном уровне», – отметил святейший патриарх Кирилл».