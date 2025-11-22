ТЕАТР ИМ. С. ЧАНБА ПОКАЖЕТ СПЕКТАКЛЬ «ЭШЕЛОН»

Сухум. 22 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 22 ноября В Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба прошел пресс-показ спектакля «Эшелон» по пьесе Михаила Рощина. Спектакль создан при поддержке Российского фонда культуры и посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Режиссер постановки – заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун.

«Эшелон» рассказывает о судьбах людей, оказавшихся вместе в одном эшелоне во время войны. Это история о простых людях, их испытаниях и надежде, о том, как война влияет на семьи и каждого из нас.

Премьера спектакля состоится 24 и 25 ноября в 19:00. Билеты уже в продаже, их можно приобрести в кассе театра по телефону 7-214-214.