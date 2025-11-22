 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

февраля 07 2024

Абхазия Информ

ТЕАТР ИМ. С. ЧАНБА ПОКАЖЕТ СПЕКТАКЛЬ «ЭШЕЛОН»

Суббота, 22 ноября 2025
ТЕАТР ИМ. С. ЧАНБА ПОКАЖЕТ СПЕКТАКЛЬ «ЭШЕЛОН»

Сухум. 22 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 22 ноября В Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба прошел пресс-показ спектакля «Эшелон» по пьесе Михаила Рощина. Спектакль создан при поддержке Российского фонда культуры и посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Режиссер постановки – заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун.

«Эшелон» рассказывает о судьбах людей, оказавшихся вместе в одном эшелоне во время войны. Это история о простых людях, их испытаниях и надежде, о том, как война влияет на семьи и каждого из нас.

Премьера спектакля состоится 24 и 25 ноября в 19:00. Билеты уже в продаже, их можно приобрести в кассе театра по телефону 7-214-214.

