НА 100-М ГОДУ ЖИЗНИ УМЕР НИКИТА ПАВЛОВИЧ СИМОНЯН

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба выразил соболезнования семье Никиты Павловича Симоняна в связи с его кончиной. В телеграмме соболезнования говорится:

С глубокой болью узнал об уходе человека, который был особенно дорог всем нам в Абхазии – не только как выдающийся футболист и тренер, но и как человек, чьё детство прошло в Сухуме, и чья судьба навсегда осталась связана с нашей страной.

Именно в Сухуме он сделал свои первые шаги в футболе, был одним из лучших игроков легендарной команды «Динамо» Сухум. И куда бы ни привела его дальнейшая жизнь, какую бы спортивную высоту он ни покорил – а его имя заслуженно стало легендарным, – Никита Павлович всегда помнил об Абхазии. Он неизменно с теплотой говорил о Сухуме, интересовался судьбой Абхазии, поддерживал связь со своими корнями.

Выражением глубокой признательности народа Абхазии стало и награждение Никиты Павловича орденом «Ахьдз-апша» второй степени – знаком уважения к его вкладу и теплой привязанности к нашей республике.

Для всего народа Абхазии он был и остаётся близким, родным человеком, которым мы искренне гордились.

Светлая память Никите Павловичу – доброму, яркому, настоящему человеку, который оставил глубокий след и в истории спорта, и в сердцах людей».