 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА 100-М ГОДУ ЖИЗНИ УМЕР НИКИТА ПАВЛОВИЧ СИМОНЯН

Новости Понедельник, 24 ноября 2025 12:02
Оцените материал
(0 голосов)
НА 100-М ГОДУ ЖИЗНИ УМЕР НИКИТА ПАВЛОВИЧ СИМОНЯН

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба выразил соболезнования семье Никиты Павловича Симоняна в связи с его кончиной. В телеграмме соболезнования говорится:

«Примите искренние соболезнования по поводу кончины Никиты Павловича.

С глубокой болью узнал об уходе человека, который был особенно дорог всем нам в Абхазии – не только как выдающийся футболист и тренер, но и как человек, чьё детство прошло в Сухуме, и чья судьба навсегда осталась связана с нашей страной.

Именно в Сухуме он сделал свои первые шаги в футболе, был одним из лучших игроков легендарной команды «Динамо» Сухум. И куда бы ни привела его дальнейшая жизнь, какую бы спортивную высоту он ни покорил – а его имя заслуженно стало легендарным, – Никита Павлович всегда помнил об Абхазии. Он неизменно с теплотой говорил о Сухуме, интересовался судьбой Абхазии, поддерживал связь со своими корнями.

Выражением глубокой признательности народа Абхазии стало и награждение Никиты Павловича орденом «Ахьдз-апша» второй степени – знаком уважения к его вкладу и теплой привязанности к нашей республике.

Для всего народа Абхазии он был и остаётся близким, родным человеком, которым мы искренне гордились.

Светлая память Никите Павловичу – доброму, яркому, настоящему человеку, который оставил глубокий след и в истории спорта, и в сердцах людей».

Прочитано 0 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТЕАТР ИМ. С. ЧАНБА ПОКАЖЕТ СПЕКТАКЛЬ «ЭШЕЛОН»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.