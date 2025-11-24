МИНОБОРОНЫ ПРОШЛИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СБОРЫ

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовительного периода в Министерстве обороны состоялись учебно-методические сборы, направленные на повышение квалификации и слаженности с заместителями командиров воинских частей по вооружению и технике, а также с заместителями командиров резервных бригад, полков по материально-техническому обеспечению.