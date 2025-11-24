 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Новости Понедельник, 24 ноября 2025 12:17
Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Абхазские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по боксу, посвященных памяти заслуженного тренера СССР Б.Н. Грекова среди боксеров 13-14 лет. По итогам турнира команда Абхазии завоевала одну золотую и две бронзовые медали.

Золотую медаль в весовой категории 48 кг одержал Эдгар Чакучян. Бронзовые награды в своих категориях завоевали Эрнаст Чичба (66 кг) и Арман Кондакчян (52 кг).

Благодаря успешному выступлению спортсмены получили путевки на первенство России, которое пройдет в Московской области в мае 2026 года.

Подготовили спортсменов тренеры Аслан Ахба, Эдуард Депелян, Даур Габрия и Аляс Агрба.

Турнир проходил с 15 по 24 ноября, в нем приняли участие 257 боксеров из всех регионов России.

