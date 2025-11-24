УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Абхазские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по боксу, посвященных памяти заслуженного тренера СССР Б.Н. Грекова среди боксеров 13-14 лет. По итогам турнира команда Абхазии завоевала одну золотую и две бронзовые медали.

Золотую медаль в весовой категории 48 кг одержал Эдгар Чакучян. Бронзовые награды в своих категориях завоевали Эрнаст Чичба (66 кг) и Арман Кондакчян (52 кг).

Благодаря успешному выступлению спортсмены получили путевки на первенство России, которое пройдет в Московской области в мае 2026 года.

Подготовили спортсменов тренеры Аслан Ахба, Эдуард Депелян, Даур Габрия и Аляс Агрба.

Турнир проходил с 15 по 24 ноября, в нем приняли участие 257 боксеров из всех регионов России.