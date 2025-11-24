РЕМОНТ КРОВЛИ БЫВШЕГО ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛА БАСЛАТА ЗАВЕРШЕН

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Завершен капитальный ремонт кровли бывшего здания администрации села Баслата Сухумского района. В здании планируется открыть новый детский сад. В районе острая нехватка дошкольных учреждений. В этой связи, руководством страны принято решение о начале ремонта здания под детсад.

В ходе работ было демонтировано старое кровельное покрытие, смонтирована новая кровля с полной заменой стропильной системы общей площадью 598 м2.

Работы выполнены в соответствии с необходимыми требованиями в указанные сроки. На каждом этапе контроль за ремонтом осуществляли специалисты Управления капитального строительства.