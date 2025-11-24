 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РЕМОНТ КРОВЛИ БЫВШЕГО ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛА БАСЛАТА ЗАВЕРШЕН

Новости Понедельник, 24 ноября 2025 12:19
Оцените материал
(0 голосов)
РЕМОНТ КРОВЛИ БЫВШЕГО ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛА БАСЛАТА ЗАВЕРШЕН

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Завершен капитальный ремонт кровли бывшего здания администрации села Баслата Сухумского района. В здании планируется открыть новый детский сад. В районе острая нехватка дошкольных учреждений. В этой связи, руководством страны принято решение о начале ремонта здания под детсад.

В ходе работ было демонтировано старое кровельное покрытие, смонтирована новая кровля с полной заменой стропильной системы общей площадью 598 м2.

Работы выполнены в соответствии с необходимыми требованиями в указанные сроки. На каждом этапе контроль за ремонтом осуществляли специалисты Управления капитального строительства.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 24 ноября 2025 12:21

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ ПРОЕЗД В КОДОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ ЗАКРЫТ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.