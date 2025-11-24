ПРОЕЗД В КОДОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ ЗАКРЫТ

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. С 23 по 28 ноября 2025 года будет полностью перекрыт проезд в Кодорское ущелье, сообщает пресс-служба Управления капстроительства.

Временные ограничения движения вводятся в связи с проведением ремонтных работ в тоннеле и в рамках обустройства дорожного полотна, ведущего к нему.