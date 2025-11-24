СПОРТСМЕНЫ ИЗ САМАРЫ И СУХУМА ПРОВЕЛИ СЕРИЮ СОВМЕСТНЫХ ТРЕНИРОВОК 2 ДНЯ НАЗАД

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Самару приехала сборная Сухума по настольному теннису. Они провели серию совместных тренировок с воспитанниками СОШР №12 Самары. А 20 ноября с ними встретился глава Самары Иван Носков.

«Девчонки занимаются настольным теннисом, а в Самаре, как известно, очень сильная школа по этому виду спорта», – сказал глава Самары и назвал такие мероприятия «детской дипломатией».

Спортсмены из Сухума познакомились с Самарой и ее достопримечательностями. А скоро самарские школьники отправятся в Сухум с ответным визитом.